الطالبي العلمي : بنكيران “حلايقي” !!

هبة بريس _ الرباط

وصف رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بنكيران، ‏الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بـ”الحلايقي”

وقال الأخير ان بنكيران تعددت مواقفه معرجا بالتفسير ” في 2013 أخنوش ولد الناس ‏وبغيتو يكون معايا ‏فالحكومة،ثم لا راه دار البلوكاج، والآن ما كيسواش !؟”

وقال العلمي في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ‏بجهة الرباط سلا القنيطرة، ‏‏:”ان العقول ‏الكبيرة تناقش ‏الأفكار، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص”. ‏

وفي اطار المداخلات ؛ اكدت مجملها أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لا يمكن أن يستقيم دون مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي أبانت بلادنا عن إرادة سياسية قوية لتجسيدها منذ اعتماد دستور المملكة الجديد سنة 2011.

وأكدت المداخلات أن أي إصلاح مؤسساتي ناجح يفترض أن يكون حاملا لأولويات المرحلة المقبلة، عبر إسناده برؤية شاملة مندمجة، وهو ما يجسده النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مختلف الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي أطلقتها بلادنا بفضل الرؤية الملكية المتبصر.

وشددت على ضرورة مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الأوراش الحكومية التي فتحتها الحكومة خلال الستة أشهر من عمرها، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وبرنامجي أوراش وفرصة.

وتوج المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي.

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