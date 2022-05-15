التقارب المغربي الإسباني ..عبد المجيد تبون يضحي بجنرال ونائبه
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن إعفاء الجنرال نور الدين مقري الملقب بـ”محفوظ البوليساريو” ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية من مهامهما على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) في الجزائر، أثار ضجة كبيرة.
وقالت المجلة ان الرجلان (محفوظ البوليساريو وحسين بولحية) -بحسب المجلة الفرنسية دفعا ثمن غضب كندا بعد اكتشاف شبكة تجسس تستهدف المعارضين الجزائريين على أراضيها. لكن الضربة القاضية كانت التقارب بين الرباط ومدريد في شهر مارس الماضي اذ لم تتوقع أجهزة المخابرات أن تدعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب.
ويعتبر الجنرال مجدوب مقربا من الجنرال توفيق المدير السابق لدائرة المخابرات والأمن. تم تعيينه على رأس المديرية العامة لحماية الأمن الرئاسي (DGPSP) بين عامي 2005 و2015. ثم تم طرده وحكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات في إطار “قضية زرالدة”، تشير “جون أفريك”.
وفي ليلة الـ16 إلى 17 يوليو عام 2015، حوالي الساعة الرابعة فجرا، حاول رجال اقتحام المقر الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة، قبل أن يفروا عندما أطلق الحرس الرئاسي الرصاص. لذلك فإن إعادة اندماجه تبدو وكأنها إعادة تأهيل، تختتم المجلة الفرنسية، المختصة في الشؤون الإفريقية
وأكدت المجلة الفرنسية أن قرار طرد الرجلين اتخذه الرئيس عبد المجيد تبّون بنفسه، والذي عيّن الجنرال جمال كحال، المعروف باسم مجدوب، على رأس هذا الجهار الحساس للغاية
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تحتل إسبانيا 21 جزيرة مغربية في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، كما تحتل مدينتي مليلية وسبتة داخل المغرب.
– إسبانيا تحتل مدينة مليلية منذ 1497.
– إسبانيا تحتل مدينة سبتة منذ 1668.
– إسبانيا تحتل جزر إيشفّارن الثلاث (قرب الناظور) منذ 1848.
– إسبانيا تحتل جزر الحسيمة الثلاث منذ 1673.
– إسبانيا تحتل جزيرة باديس منذ 1564.
– إسبانيا تتنازع مع المغرب حول جزيرة تورا (قرب سبتة وطنجة).
– إسبانيا تحتل جزر الكناري الثلاث عشرة منذ 1405.
محڨورتي جارتي الصحراء الغربيه لإلهاء الشعب المغربي لا أكثر ولا أقل لأنه لا يستطيع مقارعة إسبانيا لأننا إذا قلنا اسبانيا يعني الاتحاد الاوروبي..
الصحراء مغربية أبدية محمية من طرف ابناءها الوطنيين الأوفياء البررة الساهرين على أمن المملكة الشريفة من طنجة إلى لكويرة ويسقط الخونة. شعارنا الله الوطن الملك…
المستعمر القديم ماذا جنينا بعده وماذا نجني معه الغربيون لايفكرون الا في مصالح بلدانهم ..
الصحراء المغربية وتبقى مغربية حتى يريت الله الأرض ومن عليها الله يحفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين أمين..
المغرب بلد كبير وضارب في التاريخ يسير بخطى حقيقة ومتقدمة انتهى الكلام شعارات ترفع وفي طياتها قطيعة الجزائر سببها من اغلق الحدود من قطع الغاز …
مالا يفهمه النظام العسكري الفاسد والمتعجرف على أن قضية الصحراء المغربية حسمت منذ المسيرة الخضراء نحن في صحرائنا.قوموا بتحرير أنفسكم من الحسد والكره وخدمة أجندة الدول الاستعمارية لضرب وحدة الدول العربية وتقسيمها..
الدول التي إعترفت بمغربية الصحراء و دعمت مقترح الحكم الذاتي المغربي، في مؤتمر مراكش يوم الأربعاء 11 ماي 2022 :
. هولندا. إيطاليا. صربيا. قبرص. تركيا .مصر. رومانيا اليمن العراق. كما أعلنت بلجيكا عن تشكيل لجنة لتدارس مقترح الحكم الذاتي المغربي..
قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. اللهم اهدي البلدين وان ترجع العلاقات كما كانت سابقا والتخلص من الحقد والحسد ..
الجزائر تعيش في وضع صعب هذه التحركات الدولية المتصارعة باكرانيا ليست بريئة والوضع الداخلي جد صعب كان الأولى بهم مناقشة وضعهم الموجود تحت ضغط الشعب غلاء الاسعار البطالة والفقر و…
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى الابد ولن نسمح في درة رمل منها ” الله الوطن الملك” ولاعاش من خانها..
سبحان الله المسؤولين الجزائريين يقولوا في مجلس الامن ان لاعلاقة لهم بالصحراء وفي موقف اخر يقولوا ان روسيا ستقف معنا في قضية الصحراء .. قمة التناقض
اللهم ألف بيننا وبين اخواننا الجزائريين لما فيه خير للشعبين من تعاون اقتصادي وسياسي وامنيا..
من فضلكم الكل يعلم أن هذا المخلوق لا حول له ولا قوة إلا إطلاق العنان للسان لسب المغرب وأسياده، هو يتكلم ولكن من يتخذ القرارات الثلاثي العجوز توفيق نزار وشنقريحة ،أما تبون فهمه هو الكأس إدور
تحية لكل أحرار الجزائر الذين لا يخجلون من قول الحقيقة وشهادة الحق في حق عصابة الكبرانات. تحية للشعب الجزائري الذي يعيش المرارة مع الفاسدين..
الله الوطن الملك حفظ الله ملكنا محمد السادس ونصره على كل الاعداء والصحراء مغربية رغم كيد الخائنين والحاقدين المغرب له علاقات دولية متميزة ويتموقع في موقع جغرافي جد متميز وكذا مناخ فلاحي مهم ..
قوة المغرب واسبانيا في اتحاد المملكتين عبر التاريخ تربطهم علاقات قديمة منذ عصور وازمنة رغم الخلافات ..
كل الدول العربية اخوة من الخليج الى دول المغرب العربي يا رب الف بين قلوب الرؤساء والملوك والامراء، واجمع بينهم في خير لما فيه من منفعة البلاد والعباد ..
اسبانيا في الاتجاه الصحيح..ونعم الجار كل المشاكل تحل بالحوار..اسبانيا لم تغلق الحدود البرية والبحرية والجوية ولم تتهم المغرب باي شيء انما الاعداء يؤلفون ويصنعون المكائد ..
الخارجية الإسبانية :أنهينا ازمتنا مع المغرب باحترام سيادته الكاملة على وحدته الترابية ، وازدهار المغرب هو ازدهار إسبانيا وانتهى الكلام ..
إسبانيا دولة لها تاريخ طويل مشترك مع المغرب ومصالحها أكثر مع المغرب .والمملكة المغربية الشريفة اعتمدت خارطة طريق الإصلاح والتقدم نحو المستقبل بكل جدية ومصداقية عكس الجزائر تربطها بها علاقة الغاز غير ذلك لا شيء ودولة الكابرانات هي دولة العصابات وتهريب الأموال وتاريخها حديث وهي متخبطة في سياساتها وليست لها مصداقية ولا تاريخ كباقي الدول الاخرى..