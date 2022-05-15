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ليقدم تعازيه.. الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات

2022-05-15 / 09:28
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هبة بريس _ الرباط

يغادر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم العزاء للرئيس الجديد للإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ولعائلته وللشعب الإماراتي بوفاة رئيس الإمارات العربية وحاكم إمارة أبوظبي، خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية.

وأضاف البيان، أنه “خلال الزيارة، التي ستستغرق بضعة ساعات وإلى جانب قادة آخرين، سيلتقي رئيس الدولة بالرئيس الجديد للإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، ليقدم تعازيه الحارة باسم دولة إسرائيل، بوفاة أخيه، سمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

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