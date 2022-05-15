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طقس الأحد .. جو حار بكل ربوع المملكة

2022-05-15 / 09:01
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد ، أن يكون الطقس حارا نسبيا الى محليا حار داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية محلية خلال الصباح بأقصى الشمال- الغربي و الواجهة المتوسطية.

كما ستتمركز سحب ركامية وغير مستقرة نوعا ما بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط ،الريف ، المنطقة الشرقية واحتمالا بالجنوب- الشرقي مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة ورعد خلال الظهيرة .

وستهم كتل ضبابية وضباب محلي السواحل الشمالية والوسطى ، منطقة السايس ،هضاب الفوسفاط و السهول الوسطى مع تناثر حبات من الغبار محليا بأقصى الجنوب ، الجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس ،الجنوب-الشرقي ،جنوب المنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف ، ما بين 14 و22 درجة بالمنطقة الشرقية ،السفوح الجنوبية-الشرقية ،الشمال ،وسط و غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 24 و31 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية وفي انخفاض عموما بباقي المناطق

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