تكريس منطق الفوضى ..”الاخواني” أبو تريكة يدعو الاهلي للانسحاب من نهائي الأبطال
طالب اللاعب المصري السابق ، “الاخواني ” محمد ابوتريكة من فريق الأهلي الانسحاب من بطولة دوري أبطال افريقيا قبل اجراء مباراة النهائي المقررة في ال30 من الشهر الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضد نظيره الوداد المغربي .
وغرد أبوتريكة قائلا :”مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب “.
ويطمح أبوتريكة من وراء خرجته هاته، الى تكريس منطق الفوضى ،وذلك عبر دفع نادي الاهلي المصري الى الانسحاب من المباراة النهائية احتاجا على ماوصفه بظلم “الكاف ” واختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة نهائي عصبة الابطال.
أبو تريكة ربما تناسى انه في سنة 2020، ورغم تواجد فريقين مصريين في نصف النهائي وهما الأهلي والزمالك مقابل فريقين مغربيين هما الوداد والرجاء البيضاويين، تم التصويت بالأغلبية لصالح ملعب القاهرة، فهل تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص حينها؟
8 تعليقات
هههه. هارب من مصر ولا يقدر يرجع إلى بلده الأصلي.
المصريين معروف عليهم التباكي ويديرو راسهم مظلومين . فهم يتقنون التمثيل ويحاولون بشتى الوسائل التأثير نفسيا على لاعبي الوداد ، فحذاري من الإنجرار وراء هذا الفخ .وعلى اللاعبين أن يضعوا نصب أعينهم التألق في هذه المبارات وأن يبينوا على روح رياضية عالية تليق بمستوى الكرة المغربية . وكل متمنياتنا لفريق الوداد بالنصر
وما علاقة الإخوان بما صدر عن أبي تريكة من راي قد لا نتفق معه ؟ اعتقد ان ناقل الخبر متأثر بدعاية الانقلابيين على اول رئيس مصري منتخب في تاريخ بلاد الفراعنة…احيانا العداوة العمياء تجعل الانسان يخبط خبط عشواء…
هذا هو حال المصريين إخواني ولا ناصري كلهم يفضل الفساد ويحنون لفترة عيس حياتو رغم انهم حصلوا عل الكأسيين الأخيرتين، أبوتريكة ونعم الروح الرياضية ونتمنى أن يكون المصريون شجعان وينسحبوا مع العلم أنهم لا يتوفرون عليها، وإذا كان الحال كذلك اتمنى أن يهدي مسؤولوا الوداد الكأس إلى القاهرة ويقدموها للأهلي كهدية ليزينوا بها متحفهم المليء بكؤوس مشبوهة
ان شاءالله اسمعو ليه او ينسحبو،
باش ابقى الكاس في المغرب بدون منازع
قال تعالى: اخوانا على سرر متقابلين.
اللهم إجعلني من الإخوان
هل الخوف من جماهير المغاربة ام فريق الوداد ام منهما معا ؟؟؟المغاربة يعرفون جيدا الفرق المصرية والتي تتقن فن التمثيل وفن البكاء .اين هو الاحتراف يا بوتريكا؟؟المحترف لا يخاف الجمهور ولا الملعب ولا اين سيكون لقاء المباراة اين كنتم لتقديم طلب إقامة النهائي بمصر .
هل كل من له رأي يصبح إخواني؟؟وما علاقة تصريح حول مباراة كروية و انتمائه الديني؟؟؟غريب أمرك