في الصورة ابوتريكة

تكريس منطق الفوضى ..”الاخواني” أبو تريكة يدعو الاهلي للانسحاب من نهائي الأبطال

2022-05-14 / 23:07
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هبة بريس - متابعة

طالب اللاعب المصري السابق ، “الاخواني ” محمد ابوتريكة من فريق الأهلي الانسحاب من بطولة دوري أبطال افريقيا قبل اجراء مباراة النهائي المقررة في ال30 من الشهر الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضد نظيره الوداد المغربي .

وغرد أبوتريكة قائلا :”‏مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب “.

ويطمح أبوتريكة من وراء خرجته هاته، الى تكريس منطق الفوضى ،وذلك عبر دفع نادي الاهلي المصري الى الانسحاب من المباراة النهائية احتاجا على ماوصفه بظلم “الكاف ” واختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة نهائي عصبة الابطال.

أبو تريكة ربما تناسى انه في سنة 2020، ورغم تواجد فريقين مصريين في نصف النهائي وهما الأهلي والزمالك مقابل فريقين مغربيين هما الوداد والرجاء البيضاويين، تم التصويت بالأغلبية لصالح ملعب القاهرة، فهل تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص حينها؟

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