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الإحصاء العام للسكان 2024: مندوبية الحليمي تستحضر الحل التكنولوجي المعلومياتي

2022-05-14 / 22:34
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هبة بريس -

ترأس المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أول أمس الخميس بالرباط، جلسة عمل مع خبراء، حول الحل التكنولوجي المعلومياتي المندمج في إطار الأعمال التحضيرية لإنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في شتنبر 2024.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع عرف مشاركة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة، منتمين لوزارات ومؤسسات وطنية متخصصة .

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع شهد تبادلا مثمرا ومفيدا للآراء بين هؤلاء الخبراء ونظرائهم في المندوبية السامية للتخطيط حول المكونات والوظائف المنتظرة من الحل التكنولوجي المعلومياتي المندمج المعد لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف من حيث النجاعة الإجرائية والتكلفة المالية.

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