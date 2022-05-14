8 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

هبة بريس - وكالات

قالت شرطة مدينة بافلو شمالي غرب ولاية نيوريوك، بسقوط عدة ضحايا في إطلاق نار داخل أحد المحلات التجارية مشيرة الى إن المشتبه به في الهجوم المسلح رهن الاحتجاز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام، فيرجح أن يكون ثمانية أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم، بعد أن دخل مسلح إلى محل تجاري في بافلو، وفتح النار على عدة أشخاص بعد ظهر السبت.

ويقع المحل التجاري في حي تغلب عليه الطبقة الفقيرة، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة بافلو .

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها “تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو “، مسقط رأسها. وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة

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