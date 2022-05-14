“داعش “يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين في سيناء

هبة بريس - وكالات

أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” في حسابه على تيليغرام السبت مسؤوليته عن هجوم على أفراد من الأمن المصري بشمال سيناء الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين.

وكان الجيش المصري قد قال الأربعاء إن الهجوم استهدف نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

تُواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الإسلاميين المتطرّفين في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 إثر احتجاجات شعبيّة حاشدة ضد حكمه.

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