الصورة ارشيفية

تبون الى تركيا غدا …مناورة جزائرية بعد مواقف أنقرة الداعمة لمغربية الصحراء

2022-05-14 / 20:01
0
هبة بريس - الرباط

بدا واضحا انزعاج الجزائر من الدعم الكبير للدول المشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش ” الذي احتضنته مدينة مراكش ، لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كحل واقعي ووحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

ولم تخفِ الجزائر استياءها من دعم عدد من الدول المشاركة لمبادرة الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب، وذلك عبر بلاغ لوزارة خارجيتها يترجم “نفسية المهزوم ” ، ويكيل الاتهامات للرباط بتحويل مؤتمر ضد “داعش ” الى حشد للتأييد لمبادرة الحكم الذاتي .

وعبرت تركيا على لسان وزير الخارجية ، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء بمراكش، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، حيث قال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، “أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية”.

موقف تركيا الداعم للوحدة الترابية للمملكة ، استنفر الخارجية الجزائرية ودفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى المناورة بزيارة لتركيا غدا الأحد في محاولة من الجارة الشرقية للتاثير على مواقف انقرة وجرها الى الاصطفاف بجانب عدد قليل من البلدان التي اصبحت تردد الاسطوانة المشروخة للعسكر بامكانية انفصال الصحراء وخلق دويلة هجينة بالمنطقة .

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمر هلال يفضح سكيزوفرينيا السفير الجزائري بشأن مبدأ تقرير المصير

عمر هلال يفضح سكيزوفرينيا السفير الجزائري بشأن مبدأ تقرير…

2022-05-14 / 21:45
Photo of هل تقود ابنة مستشار الملك أندري ازولاي حكومة ماكرون ؟

هل تقود ابنة مستشار الملك أندري ازولاي حكومة ماكرون…

2022-05-14 / 19:26
Photo of الطالبي العلمي :”الاخوان يتبنون الفوضى وبنكيران يسب الأشخاص “

الطالبي العلمي :”الاخوان يتبنون الفوضى وبنكيران يسب الأشخاص “

2022-05-14 / 18:30
Photo of اللواء الخفيف للأمن يحتفل بالذكرى الـ66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

اللواء الخفيف للأمن يحتفل بالذكرى الـ66 لتأسيس القوات المسلحة…

2022-05-14 / 17:48
Photo of “المعارضة” تدعو الحكومة إلى الإصغاء لنبض المجتمع وضبط الأسعار

“المعارضة” تدعو الحكومة إلى الإصغاء لنبض المجتمع وضبط الأسعار

2022-05-14 / 16:54
Photo of الملك مهنئا محمد بن زايد: “ستكونون خير خلف لخير سلف”

الملك مهنئا محمد بن زايد: “ستكونون خير خلف لخير…

2022-05-14 / 16:16
Photo of درس في المدرسة المولوية وشارك في المسيرة الخضراء.. من هو رئيس دولة الإمارات الجديد?

درس في المدرسة المولوية وشارك في المسيرة الخضراء.. من…

2022-05-14 / 15:38
Photo of الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ66 لتأسيسها

الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى…

2022-05-14 / 11:44
Photo of كومنولث دومينيكا تجدد دعمها لمخطط الحكم في الصحراء المغربية

كومنولث دومينيكا تجدد دعمها لمخطط الحكم في الصحراء المغربية

2022-05-14 / 10:47
Photo of الصحراء المغربية.. أنتيغوا وبربودا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. أنتيغوا وبربودا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم…

2022-05-14 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق