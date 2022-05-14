تبون الى تركيا غدا …مناورة جزائرية بعد مواقف أنقرة الداعمة لمغربية الصحراء

هبة بريس - الرباط

بدا واضحا انزعاج الجزائر من الدعم الكبير للدول المشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش ” الذي احتضنته مدينة مراكش ، لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كحل واقعي ووحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

ولم تخفِ الجزائر استياءها من دعم عدد من الدول المشاركة لمبادرة الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب، وذلك عبر بلاغ لوزارة خارجيتها يترجم “نفسية المهزوم ” ، ويكيل الاتهامات للرباط بتحويل مؤتمر ضد “داعش ” الى حشد للتأييد لمبادرة الحكم الذاتي .

وعبرت تركيا على لسان وزير الخارجية ، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء بمراكش، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، حيث قال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، “أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية”.

موقف تركيا الداعم للوحدة الترابية للمملكة ، استنفر الخارجية الجزائرية ودفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى المناورة بزيارة لتركيا غدا الأحد في محاولة من الجارة الشرقية للتاثير على مواقف انقرة وجرها الى الاصطفاف بجانب عدد قليل من البلدان التي اصبحت تردد الاسطوانة المشروخة للعسكر بامكانية انفصال الصحراء وخلق دويلة هجينة بالمنطقة .

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