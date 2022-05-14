فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض باستعمال ناقلة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة دار دبيبغ بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، باستعمال ناقلة ذات محرك.

وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما، الملقب أحدهما “ولد السفانجي” بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية المذكورة مدعمة بعناصر فرقة محاربة العصابات، والتي أسفرت عن تحديد مكان تواجد المعنيان بالأمر وبالتالي إيقافهما، وهما في حالة سكر، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهما.

من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه تبين أنهما متورطان في قضايا جارية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، واستعمال ناقلة ذات محرك، والتي استهدفت هواتف محمولة، حقيبة يدوية نسوية، ومبلغ مالي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5