اودي ازولاي

هل تقود ابنة مستشار الملك أندري ازولاي حكومة ماكرون ؟

2022-05-14 / 19:26
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هبة بريس - الرباط

قالت تقارير اعلامية فرنسية أن المديرة العامة لمنظمة “اليونسكو” أودري أزولاي، أصبحت الاسم الأبرز لتولي مهمة رئاسة الوزراء في فرنسا خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشفت التقارير ، ان عدد من الاسماء السياسية يتم تداولها بقوة بفرنسا لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن اودي أزولاي، التي كانت وزيرة للثقافة ما بين 2016 و2017 في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، “أصبحت تكتسب زخما وهي الأوفر حظا لتولي المهمة”

وولدت أودري أزولاي في 4 غست سنة 1972 ، وتولت حقيبة الثقافة الفرنسية عام 2016، وقضت طفولتها بين فرنسا والمغرب التي لها روابط أسرية بها، وهي ابنة أندريه أزولاي مستشار جلالة الملك محمد السادس ، ومن قبله والده الحسن الثاني .

وشغلت أزولاي منصب نائبة المدير العام للمركز الوطني للسينما، حيث قضت ثماني سنوات بعد خدمتها كقاضية في ديوان المحاسبة، وكانت موضع تقدير كبير في عالم الثقافة عندما كانت وزيرة في حكومة فرانسوا هولاند.

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تعليق واحد

  1. نتمنى لها حظا موفقا الله اعاونها ويسهلها الامور لكي يعلم مجيدو بان المغرب سيحكم العالم في المستقبل ان شاء الله سوف تعطى الاوامر من الرباط ستذهب يا مجيدو الى مستشفى الامراض العقلية ومعك الفريق

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