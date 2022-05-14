الحرس المدني الاسباني يستعين ب”الدرون ” لمراقبة الحدود بسبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية بسبتة المحتلة أن الحرس المدني الإسباني، شرع في استخدام طائرات “الدرون” من أجل مراقبة (الحدود) مع المغرب .

وأضاف موقع “إلفارو دي سوتا” الإخباري المحلي في مدينة سبتة المحتلة، إن هذه المراقبة بـ”الدرون” تستهدف منع وصول المهاجرين السريين لتجاوز السياج الحدودي.

وأردف المصدر ان الخطوة تهدف كذلك الى التصدي لتهريب المخدرات من طرف شبكات التهريب التي تستعمل بدورها طائرات “الدرون” لنقل الحشيش بين سبتة ومدينة الفنيدق

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