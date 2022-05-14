تونس ..الجيش ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا

هبة بريس - وكالات

أعلن جيش البحر التونسي السبت إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط “38 من مصر و32 من بنغلادش و10 من السودان وواحد من المغرب”.

وعثر على القارب اثر تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

غادر المركب ليل 13 إلى 14 أيار/مايو من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، بحسب إفادات المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0