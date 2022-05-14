الطالبي العلمي :”الاخوان يتبنون الفوضى وبنكيران يسب الأشخاص “
هبة بريس - الرباط
اعتبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، ان حزبه أتى ليبحث عن بدائل اقتصادية واجتماعية، واصفا الحمامة “بالحزب الحداثي “.
وأضاف العلمي ، في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة الرباط- سلا -القنيطرة، اليوم السبت بمدينة سلا، ان الامين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران يمارس “الحلقة ” و”يسب الأشخاص ” بحسب تعبيره .
واتهم العلمي حزب العدالة والتنمية ببتني منطق “الفوضى “، معرجا على كرونولوجيا تاسيس فكر “الاخوان” الذي تأثر بافكار مؤسس الجماعة الاسلامية أبو الاعلى المردودي والتي تنادي بالفوضى كما جاء على لسانه.
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المجموع 14 آراء
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4 تعليقات
ماذا تعني بالحداثي هل دولة اقتصادية عظمى ام ماذا؟
العلمي يخلط الحابل بالنابل في التعامل مع قضايا داخلية و لا يهم مضمون كلامه لكن ما يهم هو كيف للاعرج ان يضحك على ….و استعمال منهج دولة و دول في صراعها الايديولوجي على الحكم و محاولة خلط الأوراق…الاخوان موضوع كبير عليك شوف شي حاجة ..
يجب محاكمته انه وجد النقود وذهب يهرج في جهات المملكة يجب عليك يا عمي عبيد الله تاخذ الحذر لان ارض المغرب و اهلها ياخذون حقهم لان الله حبى المغرب ربما حديثة سير او الله اعلم الضربة باي طريقة احسن ليك اتكلم من خربتك
حقيقة رعبهم من بن كيران تلف ليهم العقارب و عادوا كما كانوا لا يميزون ماذا يقولون.
قال ليك الحمامة حزب حداثي ، هل يعلم أن زعيم الحزب الحالي كان دون حزب، فاذخلوه للسنبلة ، ثم بعد ذلك جاء الحمامة حتى يأكل السنبلة، و حين نجح بن كيران للمرة الثانية كأول رئيس حكومة يظفر بأصوات الشعب و هو في الرئاسة، اختاروا سوبرمان من أجل البلوكاج، و الكل يعلم كيف اطيح بالسيد مزوار لنية في نفس يعقوب.
على العموم المغاربة يعرفون الجميع، و نجاح الانتخابات بدهاليزها المعروفة بانت نتائجها، و خير الدليل من رفع الدعوات القضائية من أجل التعويض على الخذمات.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.