فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب المغرب التطواني
هبة بريس - الرياضة
تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم السبت ، من الفوز على فريق المغرب التطواني بملعب أكادير والتتويج بلقب كأس العرش عن موسمي 2019 2020.
وسجل ثلاثية الفريق العسكري في نهائي كأس العرش كل من ديني بورغيس في الدقيقة 55 و آدم النفاتي في الدقيقة 65، وعبد الإله عميمي في آخر دقائق عمر المباراة.
وخاض الفريق التطواني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 3 من الشوط الأول إثر طرد اللاعب حمزة هنوري من طرف الحكمة بشرى الكربوبي بعد تدخل قوي في حق الحارس العسكري أيوب لكرد.
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20 تعليقات
فوز مستحق لفريق الجيش الملكي ذو إمكانية و
خبرة كبيرة الف مبروك..
مبروك التتويج لكل فروع الجيش الملكي والطاقه التقني والنادي والجمهور العسكري..
الجمهور التطواني المتحضر الراقي يعرف معنى الادب في الملعب …
هنيئا لفريق الجيش الملكي بتتويجه باللقب 12 وحد موفق لفريق المغرب التطواني..
الجيش الملكي زعيم و سيظل زعيما وقويا
من غير فريق العسكر أعرف فريق إسمهFARمن غيره لا يوجد شئ دائما وابدا.
الجيش يحقق إنجازته بالشغب في الملاعب الوطنية والوداد والرجاء وبركان يشرفون الكرة الوطنية إفريقيا..
تذهب لمتابعة مقابلة وانت في عداد المفقودين فهذه ليست برياضة ولا بفرجة انها بكل بساطة شغب والفوضى و…
جمهور الجيش الملكي يجب ان يتوقف جمهور لا علاقة له بكرة القدم عقوبات حتى يرقى إلى مستوى التحضر..
شكرا الجمهور التطواني راقي جدا رغم الهزيمة هو راقي تحياتي لكم من القلب وحد موفق في الفرصة القادمة..
اصلا جمهور الجيش هو الذي يشوه دائما الكرة المغربية ويخدش الصورة الرائعة التي تقدمها جماهير باقي الفرق الوطنية اغلبيتهم ناقصين في التربية..
من اغبى الجماهير الوطنية هو جمهور الجيش الملكي رغم فرض العقوبات عليهم فإنهم تحدوها جملة وتفصيلا..
على القضاء ان يكون حاسما مع الاوباش ومفتعلي الشغب والفوضى لا يستحقون هذا اللقب ..
شيء مؤسف أبناء وشباب في مقتبل العمر معرضون للخطر أو الموت من اجل مقابلة محلية مقابلة كانت جميلة فلماذا الشغب ..
خاص الجامعة تحرم نادي الجيش من الجماهير نهائيا. وتحية للجمهور التطواني. والف مبروك للفريق الملكي بتتويجه..
يجب منع القاصرين في الملاعب اقل من سن 16. سنة والسماح لاشخاص فوق سن 30 للقضاء على الشغب وشكرا..
والله الجمهور التطواني جد رائع ومحترم و خلوق ترك بصمة جميلة في أگادير نتمنى لهم طريق السلامة والعودة الى أهلهم بخير..
فريق المغرب التطواني بذل جهد كبير لارضاء جمهوره داخل وخارج ارض الوطن الا ان الحظ لم يوفقه..
التحكيم كان ضد المغرب التطواني عندما تم طرد لاعب المغرب التطواني وهنيئا لفريق الجيش الملكي بهذا الفوز ..
المغرب التطواني فريق قوي ونحن كنفتخر به وهكذا الكرة والروح الرياضية الفوز او الخسارة..