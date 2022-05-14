فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب المغرب التطواني

هبة بريس - الرياضة

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم السبت ، من الفوز على فريق المغرب التطواني بملعب أكادير والتتويج بلقب كأس العرش عن موسمي 2019 2020.

وسجل ثلاثية الفريق العسكري في نهائي كأس العرش كل من ديني بورغيس في الدقيقة 55 و آدم النفاتي في الدقيقة 65، وعبد الإله عميمي في آخر دقائق عمر المباراة.

وخاض الفريق التطواني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 3 من الشوط الأول إثر طرد اللاعب حمزة هنوري من طرف الحكمة بشرى الكربوبي بعد تدخل قوي في حق الحارس العسكري أيوب لكرد.

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