الصورة من مباراة نهائي كأس العرش

فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب المغرب التطواني

2022-05-14 / 18:07
0
هبة بريس - الرياضة

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم السبت ، من الفوز على فريق المغرب التطواني بملعب أكادير والتتويج بلقب كأس العرش عن موسمي 2019 2020.

وسجل ثلاثية الفريق العسكري في نهائي كأس العرش كل من ديني بورغيس في الدقيقة 55 و آدم النفاتي في الدقيقة 65، وعبد الإله عميمي في آخر دقائق عمر المباراة.

وخاض الفريق التطواني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 3 من الشوط الأول إثر طرد اللاعب حمزة هنوري من طرف الحكمة بشرى الكربوبي بعد تدخل قوي في حق الحارس العسكري أيوب لكرد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

2022-05-14 / 16:00
Photo of مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة

مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد…

2022-05-14 / 15:16
Photo of توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة بعلبة شاي

توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد…

2022-05-14 / 14:32
Photo of الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوحة

الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع…

2022-05-14 / 12:26
Photo of خاليلوزيتش ينهي الخلاف مع مزراوي والأخير يعود إلى “عرين الأسود”

خاليلوزيتش ينهي الخلاف مع مزراوي والأخير يعود إلى “عرين…

2022-05-13 / 15:18
Photo of خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري الرباط و تطوان

خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري…

2022-05-13 / 11:43
Photo of “الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

“الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

2022-05-13 / 09:36
Photo of لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة نهائي كأس العرش

لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة…

2022-05-12 / 14:36
Photo of الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و…

2022-05-12 / 11:07
Photo of رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

2022-05-12 / 09:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق