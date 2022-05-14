المغرب يشارك بوفد هام في الدورة التاسعة لقمة “أفريسيتي” بكيسومو

هبة بريس

يشارك المغرب في الدورة التاسعة للقمة الإفريقية للمدن والحكومات المحلية الإفريقية “أفريسيتي”، التي تنظم بمدينة كيسومو، الكينية ما بين 17 و21 ماي الجاري.

ويمثل المغرب في هذه الدورة ، حسب بلاغ للمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وفد رفيع المستوى يضم رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، وممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

وأضاف البلاغ أنه يشارك أيضا في هذه الدورة ،خبراء وفاعلون معنيون بموضوع القمة “دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنزيل أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي” ، مشيرا الى أن الوفد المغربي، سيعرض خلال الدورة إلى عرض التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، والمساهمة في تبادل وتقاسم الممارسات الفضلى لتحسين حكامة الشؤون العامة المحلية في إفريقيا.

وأكد البلاغ أن المغرب سينظم خلال هذا الملتقى العديد من الجلسات والورشات، إضافة إلى لقاءات حول “المدن الوسيطة: محركات للتنمية الترابية الشاملة والمرنة” و”تحسين أداء الجماعات” و”التحول الرقمي للجماعات الترابية” و”الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية”.

وتابع البلاغ ان المغرب يشارك كذلك في المعرض الدولي للمدن والجماعات الترابية بجناح يمتد على مساحة 192 مترا مربعا، والذي يضم المديرية العامة للجماعات الترابية، والجمعيات الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية (جمعية جهات المغرب، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية)، وشركاء مؤسساتيون آخرون، مضيفا ان المعرض يشكل مناسبة للترويج لمدينة الرباط كعاصمة للثقافة الإفريقية.

يشار الى أن الملتقى الإفريقي للمدن والحكومات المحلية الإفريقية (أفريسيتي) يعتبر الحدث الرئيسي للمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، والذي يُعقد كل ثلاث سنوات منذ أزيد من 20 سنة في إحدى الجهات الخمس للقارة الإفريقية.

ويهدف الملتقى إلى تقوية دور المدن الترابية في تنمية القارة السمراء، والمساهمة في بناء الاندماج والوحدة الإفريقية انطلاقا من مجالها الترابي.

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