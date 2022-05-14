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أمن مكناس يوقف 5 أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات

2022-05-14 / 17:01
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هبة بريس - مكناس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 14 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهما على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، تم العثور بحوزتهم على كمية من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني، علاوة على مبلغ مالي إضافي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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