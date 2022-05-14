يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بمسار الخروج لبدال تيط مليل

هبة بريس

تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء بأن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتًا على مستوى مسار الخروج لبدال تيط مليل، اتجاه الرباط نحو الدار البيضاء، من السادسة صباحا من يوم الثلاثاء 17 ماي إلى الثانية عشر ظهرا من يوم الجمعة 20 ماي.

وأبرزت الشركة في بلاغ لها، أنه “في إطار مشروع تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء بأن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتًا على مستوى مسار الخروج لبدال تيط مليل -اتجاه الرباط نحو الدار البيضاء، من السادسة صباحا من يوم الثلاثاء 17 ماي إلى الثانية عشر ظهرا من يوم الجمعة 20 ماي، وذلك من أجل إنجاز أشغال تقوية المسار المذكور”.

وأوضح البلاغ أن مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء القادمين من الرباط و المتوجهين إلى تيط مليل، مدعوون إلى مواصلة السير على الطريق السيار المداري للدار البيضاء ثم الدخول إلى تيط مليل عبر بدال الدار البيضاء الميناء، كما يمكنهم أيضا المرور بمدخل الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء رقم 101 عبر عين حرودة ثم الولوج إلى تيط مليل عبر الطريق الوطنية (ط .و 9).

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أن الطريق السيار المداري للدار البيضاء اتجاه الدار البيضاء نحو الرباط لن يعرف أي اضطراب في حركة السير.

وخلص البلاغ إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، كما أنها تعتذر عن الإزعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية وتعزيز السلامة والانسيابية على الطريق السيار.

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