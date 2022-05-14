الملك مهنئا محمد بن زايد: “ستكونون خير خلف لخير سلف”

2022-05-14 / 16:16
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في برقية جلالة الملك ” يسعدني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للدولة، أن أتقدم إلى سموكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي ، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، مقرونة بدعواتي للعلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك ” وإني لواثق بأنكم، بفضل ما جبلتم عليه من خصال إنسانية رفيعة ، وحنكة القادة الكبار، ستكونون خير خلف لخير سلف، في السير قدما ببلدكم الشقيق نحو مراقي الرفعة والعزة والنماء، في حرص شديد، معهود في شخصكم الكريم ، على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية، وتوطيد جسور التعاون والتضامن فيما بين دولها “.

وقال جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل والوفاء الدائم، وبما يجمع بلدينا من روابط التضامن الفاعل والتعاون المثمر، الذي لا يخامرنا أدنى شك، في كونه سيزداد رسوخا وقوة، بفضل حرصنا المشترك، على الإرتقاء بعلاقاتنا الثنائية المتميزة إلى مستوى يحتذى به في العلاقات البينية العربية”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا ” وإذ أجدد لسموكم صادق عبارات تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق في خدمة شعبكم الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري “.

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