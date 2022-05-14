الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس
سيرغي لافروف

لافروف: الغرب شن على روسيا حربا هجينة شاملة سيشعر الجميع بعواقبها

2022-05-14 / 14:17
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هبة بريس - وكالات

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب بشن “حرب هجينة شاملة” على بلده، محذرا من أن تبعاتها ستطال جميع الدول دون استثناء.

وصرح لافروف، اليوم السبت، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: “شن الغرب الجماعي علينا حربا هجينة شاملة يصعب التنبؤ بمدتها، لكن يبدو أن الجميع دون استثناء سيشعرون بعواقبها”.

وشدد الوزير على أن الغرب ضمن إجراءاته العقابية الموجهة ضد روسيا، يستخدم “أساليب سرقة صارخة”.

وأشار إلى الحملة المنسقة لطرد مئات الدبلوماسيين الروس من دول الغرب، قائلا: “لا مثيل لها حتى في السنوات الأكثر ظلاما من الحرب الباردة”.

وتطرق لافروف إلى صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية، قائلا إن دول الغرب “مستعدة لمواجهة روسيا هناك حتى آخر أوكراني”.

وذكر لافروف أن دول الغرب “فقدت نهائيا مصداقيتها كشريك قادر على التفاوض”، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن مهاجمة ليس روسيا فحسب بل وكل دولة قادرة على انتهاج سياسة مستقلة”.

وتابع: “لا يتمتع أحد بالحصانة من القرصنة الحكومية الغربية”.

وأشار عميد الدبلوماسية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي بدوره “يتخلى نهائيا عن علامات الاستقلال لصالح الولايات المتحدة” ويخضع في المسائل الأمنية لنفوذ حلف الناتو الذي “يتحدث أكثر فأكثر عن طموحاته العالمية”.

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