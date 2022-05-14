مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة

2022-05-14 / 15:16
2
هبة بريس - القسم الرياضي

تعددت الروايات حول صور استقبال عامل اقليم الخميسات، لأحد التلاميذ المتوجين بميدالية ذهبية في المسابقة الدولية للعدو الريفي المنظمة بدلوة سلوفاكيا قيل أيام.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر هبة سبور بأن الطاقم التقني للبطل جواد اخشينة هو من أهدى عامل اقليم الخميسات” علبة الشاي” ، بعد مشاركته في السباق الوطني على الطريق بالداخلة .

وحسب ذات المصادر فأن عامل اقليم الخميسات قدم منحة مالية للبطل جواد خشينة بعد أن توج العداء المغربي بلقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي بسلوفاكيا , كما أكد له أن جميع المراكز في الاقليم ستكون مفتوحة في وجهه لمواصلة التداريب وتحقيق ألقاب اضافية .

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ووزارة التربية الوطنية والرياضة ، خصصت منحا لكل الأبطال المتوجين في البطولة ، حيث رافعوا العلم المغربي خقاقا .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس العرش

شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس…

2022-05-14 / 21:39
Photo of فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب المغرب التطواني

فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب…

2022-05-14 / 18:07
Photo of الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

2022-05-14 / 16:00
Photo of توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة بعلبة شاي

توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد…

2022-05-14 / 14:32
Photo of الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوحة

الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع…

2022-05-14 / 12:26
Photo of خاليلوزيتش ينهي الخلاف مع مزراوي والأخير يعود إلى “عرين الأسود”

خاليلوزيتش ينهي الخلاف مع مزراوي والأخير يعود إلى “عرين…

2022-05-13 / 15:18
Photo of خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري الرباط و تطوان

خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري…

2022-05-13 / 11:43
Photo of “الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

“الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

2022-05-13 / 09:36
Photo of لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة نهائي كأس العرش

لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة…

2022-05-12 / 14:36
Photo of الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و…

2022-05-12 / 11:07

‫2 تعليقات

  1. صافي قلبتوها ، الطاقم التقني هو لي أهدى هاد العلبة ديال أتاي للسيد العامل مشي العكس . المهم عرفو كيفاش يلموا ويطويو القضية كيف العادة .

  2. الصحافة الصفراء الأخرى التي تصطاد في الماء العكر قالت أن العامل هو من أهدى علبة شاي للبطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق