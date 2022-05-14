توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة بعلبة شاي

كشفت مصادر هبة بريس بأن الطاقم التقني للبطل جواد اخشينة هو من أهدى عامل اقليم الخميسات” علبة الشاي” ، بعد مشاركته في السباق الوطني على الطريق بالداخلة .

وحسب ذات المصادر فأن عامل اقليم الخميسات قدم منحة مالية للبطل جواد خشينة بعد أن توج العداء المغربي بلقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي بسلوفاكيا , كما أكد له أن جميع المراكز في الاقليم ستكون مفتوحة في وجهه لمواصلة التداريب وتحقيق ألقاب اضافية .

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ووزارة التربية الوطنية والرياضة ، خصصت منحا لكل الأبطال المتوجين في البطولة ، حيث رافعوا العلم المغربي خقاقا .

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