توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة بعلبة شاي
كشفت مصادر هبة بريس بأن الطاقم التقني للبطل جواد اخشينة هو من أهدى عامل اقليم الخميسات” علبة الشاي” ، بعد مشاركته في السباق الوطني على الطريق بالداخلة .
وحسب ذات المصادر فأن عامل اقليم الخميسات قدم منحة مالية للبطل جواد خشينة بعد أن توج العداء المغربي بلقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي بسلوفاكيا , كما أكد له أن جميع المراكز في الاقليم ستكون مفتوحة في وجهه لمواصلة التداريب وتحقيق ألقاب اضافية .
يذكر أن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ووزارة التربية الوطنية والرياضة ، خصصت منحا لكل الأبطال المتوجين في البطولة ، حيث رافعوا العلم المغربي خقاقا .
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تعليق واحد
إن بعض الظن إثم و بعض المغرضين ينشرون الاكاذيب لحاجة في أنفسهم و الله سيجزيهم على شرور أعمالهم و سوء قصدهم.