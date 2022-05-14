أمن سلا يوقف شخصين بتهمة تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، مساء أمس الجمعة 13 ماي الجاري، من توقيف شخصين من بينهما سيدة، يبلغان من العمر 30 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بأحياء متفرقة بمدينة سلا، حيث تم ضبط المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير لحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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