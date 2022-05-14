فلسطين ترحب بالمشاركة الدولية في التحقيق حول مقتل شيرين أبو عاقلة

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية ترحب بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في استشهاد مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار استشهاد الصحافية المخضرمة موجة من الحزن وهاجمت الشرطة الإسرائيلية حشدا من المشيعين الفلسطينيين كانوا يحملون نعشها في شوارع المدينة القديمة بالقدس أمس الجمعة، مما أثار إدانة دولية.

وزادت مشاهد العنف، التي استمرت لدقائق، من غضب الفلسطينيين على استشهاد شيرين بما ينذر بإذكاء الصراع الذي يتصاعد منذ مارس آذار.

ووصفت السلطة الفلسطينية استشهاد شيرين بأنه اغتيال نفذته القوات الإسرائيلية.

وندد مجلس الأمن الدولي بشدة بعملية القتل ودعا إلى “تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد”.

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