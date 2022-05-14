فلسطين ترحب بالمشاركة الدولية في التحقيق حول مقتل شيرين أبو عاقلة

2022-05-14 / 12:33
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هبة بريس - وكالات

قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية ترحب بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في استشهاد مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار استشهاد الصحافية المخضرمة موجة من الحزن وهاجمت الشرطة الإسرائيلية حشدا من المشيعين الفلسطينيين كانوا يحملون نعشها في شوارع المدينة القديمة بالقدس أمس الجمعة، مما أثار إدانة دولية.

وزادت مشاهد العنف، التي استمرت لدقائق، من غضب الفلسطينيين على استشهاد شيرين بما ينذر بإذكاء الصراع الذي يتصاعد منذ مارس آذار.

ووصفت السلطة الفلسطينية استشهاد شيرين بأنه اغتيال نفذته القوات الإسرائيلية.

وندد مجلس الأمن الدولي بشدة بعملية القتل ودعا إلى “تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد”.

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‫12 تعليقات

  2. يجب على الدول بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والحقرة حتى في جنازتها لم يتركونها في حالها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. ما وقع في الأمس إلا دليل قاطع على ان الكيان الإسرائيلي هو المسبب الرئيسي في قتلها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..قوم قتلة ومجرمين…

  4. حتى الجنازة قاموا بمنعها هذآ لا يدخل في العقل شعب إرهابي الله يأخذ الحق فيهم…

  5. إنها مؤامرة تستهدف عدم الاستقرار السياسي في فلسطين؛ هذا ما جعل الكيان الإسرائيلي يقوم بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة…

  6. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذآ الكيان الإسرائيلي الإرهابي الذي يريد ان يتحدى العالم ولكن الله هو القوي يبقى قوي فوق كل شيء و هو على كل شيء قدير…

  7. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي إن الصهاينة ارتكبوا مجازر كثيرة ولا أحدا قام يوقفها لازال الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من العذاب والتعسف والسيطرة والحقرة ولكن آلله موجود هو من يأخذ حقنا منه …

  8. جنازة مهيبة للصحافية شيرين أبو عاقلة في مشهد مؤثر جدا ومحزن جدآ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي لمن سولت له نفسه بقتلها بهذه الطريقة البشعة..

  9. حتى حرمة الميت لم يحتريمونها أصلا دولة ليس لها ثقافة الاصول فهي دولة القتل والقمع والتعسف والقهر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…

  10. إنه شعب ضعيف وخواف لو اتحدوا العرب باكملهم لدمروهم ومسحوهم من هذه الدنيا

  11. جنازة مؤلمة جداً ومحزنة تركت بصمة حزينة في نفوس العالم بأكمله وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

  12. مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلف حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم كل من ساهم في عملية القتل عمدا..

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