طنجة تهتز على وقع جريمة قتل حارس سيارات

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة، صباح اليوم السبت 14 ماي ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها حارس موقف للسيارات بمنطقة أشناد على يد أفراد من عائلته .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الضحية تعرض لهجوم بواسطة أسلحة بيضاء من طرف افراد من عائلته بموقف للسيارات يحرسه بمنطقة اشناد حيث اعتدوا عليه بطريقة بشعة قبل ان يلوذوا بالفرار لوجهة مجهولة .

واصيب الضحية على مستوى راسه وبطنه ، كما تم بتر يده التي عثر عليها مواطنون بقرب جثته ، حيث فارق الحياة بعين المكان قبل ان نقله الى المستشفى .

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