الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوحة

هبة بريس

فاز البطل الأولمبي المغربي، سفيان البقالي، أمس الجمعة، بسباق 3000 متر موانع، ضمن الجولة الأولى من الدوري الماسي لألعاب القوى، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة.

وحل العداء المغربي، الحائز على الميدالية الذهبية لذات السباق في أولمبياد طوكيو الأخير، في المركز الأول بعدما سجل أفضل توقيت عالمي في مسافة 3000 متر موانع هذه السنة، قدره 8:09.66 دقيقة، فيما حل الإثيوبي لاميشا جيرما ثانيا (8:09.67)، والكيني كيبيووت أبراهام ثالثا (8:16.40).

وعرف السباق إثارة وتشويقا كبيرين، فرغم أن البقالي سيطر على أغلب مجرياته، إلا أن العداء الإثيوبي لاميشا جيرما، كاد أن يحرمه من الصدارة في آخر ثوان، لكن البطل المغربي تدارك الأمر وأنهى السباق متقدما على منافسه الإثيوبي بفارق جزء واحد من الثانية.

ولجأ منظمو السباق لتقنية “الفوتوفينيش” لتأكيد فوز البقالي.

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