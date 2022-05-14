كوريا الشمالية.. 21 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022-05-14 / 11:01
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب “حمّى” وسط تفشّي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك أنه تم علاج أكثر من 288 ألف شخص وسط تفشي فيروس كورونا.

كما نقلت وكالات تصريحا منسوبا لزعيم كوريا الشمالية قال فيه إن “تفشي وباء كورونا في بلادنا يمثل كارثة كبرى لكن بإمكاننا التغلب على الأزمة اليوم”.

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