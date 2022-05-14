كومنولث دومينيكا تجدد دعمها لمخطط الحكم في الصحراء المغربية

هبة بريس

جددت كومنولث دومينيكا، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه “الأساس لحل واقعي وعملي” لهذا النزاع الإقليمي.

وأكدت الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والشؤون الدولية والعلاقات مع جالية كومنولث دومينيكا، باربرا دايلي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، المنعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري في كاستريس بسانت لوسيا، أن “دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتعتبره الأساس للحل الواقعي والعملي وللاستقرار والسلام والتنمية المستمرة التي أشارت إليها الأمم المتحدة”.

وأعربت عن “دعم بلادها التام” للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مسلطة الضوء على دور الأمين العام للأمم المتحدة في المضي قدما نحو تسوية هذه القضية وفقا لتوصيات مجلس الأمن.

كما اغتنمت السيدة دايلي هذه الفرصة للتنويه بالحكومة المغربية على جهودها لتعزيز التنمية في الصحراء، وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وإتاحة فرص وافرة للساكنة المحلية.

وقالت “إن تنمية الصحراء تتجلى في تحسين البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان، فضلا عن نهج سياسة خارجية استباقية مكنت من افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، خاصة تمثيلية منظمة دول شرق الكاريبي”.

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