المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخابه بالإجماع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

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