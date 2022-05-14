بعلبة شاي.. عامل الخميسات يكرم فائزا في مسابقة دولية للعدو الريفي

لبنى ابروك - هبة بريس

في واقعة مخجلة، كرّم عامل اقليم الخميسات، شابا فائزا في مسابقة دولية للعدو الريفي ب”علبة شاي”.

وفي التفاصيل، استقبل عامل اقليم الخميسات، أمس الجمعة، التلميذ الذي شارك في المسابقة الدولية للعدو الريفي المدرسي التي أقيمت بدولة سلوفاكيا قبل أيام لتهنئته وتكريمه.

التلميذ جواد خشينة الذي مثل ثانوية مولاي رشيد بالمديرية الإقليمية للخميسات- أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، توج في المسابقة الدولية، بالميدالية الذهبية على مستوى التتويج الفردي الخاص بالمنتخبات ببطولة العالم المدرسية للعدو الريفي، قبل أن يتم تكريمه بعلبة ٌشاي من الحجم الكبير من قبل عامل الإقليم اعترافا بنجاحه في تمثيل بلده أحسن تمثيل.

ولم يفوت العامل، فرصة التقاط بعض الصور التذكارية مع التلميذ وعلبة الشاي، هذه الصور التي تم تداولها بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وجرت وابلا من الانتقادات على المسؤول المذكور.

هذا ويشار الى أن عددا من التلاميذ الذين توجهوا لدولة سلوفاكيا للمشاركة في بطولة العدو الريفي المدرسي فروا الى وجهة معلومة ولم يعودوا مع الوفد الذي كان يرافقهم.

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