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عرضا شخصا للسرقة بالعنف.. إمن فاس يوقف شخصين

2022-05-14 / 09:56
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد عرّضا، شخصا للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما، حيث تم توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من محاولتهما ارتكاب عملية مماثلة للسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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