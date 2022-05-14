طقس السبت.. جو حار بهذه المناطق وأمطار بأخرى

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا داخل الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة أحيانا برعد فوق كل من الريف والأطلس، ومن المحتمل كذلك بشمال شرق المملكة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و 24 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 24 و 30 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و21 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا ملموسا شمال غرب المملكة، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة.

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