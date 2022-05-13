اللهم ارحم أختنا شيرين فإنها أمتك والرحمة رحمتك وقنا ألسنة السوء
اللهم ارحم أختنا الصحافية شيرين التي قتلت غدرا ولا نعتبرها الا من الشهداء، وأسكنها فسيح جناتك فإنها استشهدت وهي تناصر الحق، وتفضح الظلم…
اللهم إننا لا نعلم عنها إلا شهامة وشكيمة وعزيمة وهي تأتي الناس بالخبر اليقين وبصدق متين ، عما يجري ويدور في قلب فلسطين، اللهم إنها لم تكن صحافية عادية، بل كانت مدرسة تصدح بصوت المستضعفين.
اللهم إن الأجل أجلك، والكتاب كتابك، والاقدار أقدارك، وملك الموت يقبض الارواح بأمرك، وإنك لا تفعل في خلقك إلا خيرا، ولعل في استشهاد شيرين خيرا تجهله عقولنا القاصرة، فنحن لا نعرف من الحقيقة غير نصفها الدنيوي، ولا ندري أينا في الضفة الأبهى هل هم الأموات أم الأحياء.
اللهم إنك قلت وقولك الحق “ورحمتي وسعت كل شيء” فما أوسع رحمتك، وما أفسحها وأشملها، فاشمل برحمتك روح أختنا شيرين، واقبلها في خانة الشهداء، اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وشيرين قتلت لأنها كانت تواجه نفس الذي جعلته بين الناس محرما….
اللهم إني أدعوك لرحمتها لأن علي الدعاء وعليك الاستجابة، وأجهل مقامها عندك، ولا أظنها إلا داخلة جنتك بسلام لأنها كانت من عبادك الصالحين، ويكفيها أن قتلتها أنت الأعلم بهم وبمكرهم وخبثهم وجرائرهم.
اللهم إنها كانت تطلع على شاشة تلفزتنا بنظرة حزينة وصوت كئيب، لكن بحزم وحسم الضالعين المهرة، وهي تخبرنا عن جديد جرائم الطغاة في حق القوم الجبارين، وكانت تحدث العالم عن معاناة أهلها والعالم غير مهتم ولا مكترت، اللهم إنا نسأل قاتلها، بأي ذنب قتلها ؟ واليقين كل اليقين عندك يا علام الغيوب والمطلع على القلوب…
اللهم جدد رحمتها واجعل لنا نصيبا من بأسها وحزمها وإصرارها وإلحاحها وأنت المحب للعبد الملحاح.
و اللهم لا تؤاخذنا بخطايا وآثام ألسنة السوء الذين لا يفهمون من القول سوى هوامشه ومن الشيء إلا قشوره، ويبخلون على عبادك برجاء رحمتك التي أنت مالكها وصاحبها وموزعها على كل خلقك، ومن لم يدع لأخيه الإنسان برحمة ومغفرة فليكف لسانه، ويخرس صوته، فإن كان بخيلا فالله كريم رزاق غفور رحيم كتب على نفسه الرحمة وغشي برضوانه كل من آمن به وعمل صالحا ترضاه، وهذه اختنا شيرين نشهد بصالح وجلال وجسامة عملها، وأما إيمانها من عدمه فشأنها شأننا كلنا الأمر موكول لك دون غيرك ولا مجال لأن يتأله علينا بعض الخلق فيحشرون أنفسهم في صلتك بعبادك الذين أنت خالقهم، وتمشي فيهم مشيئتك، وسبق في علمك مللهم ومشاربهم وعقائدهم وأنت من نفخت فيهم من روحك تكريما لهم وحبا فيهم، فمن هذا المتنبئ الذي يقحم نفسه في علاقة بين الله وعباده؟
اللهم إننا نعتصر ألما لاستشهادها، لأنه قتل معها كثير من الحق والعدالة والقسط، ونحن نرجو عونك لهدينا الى الطريق الذي نوقف به ظلم الظالمين.
اللهم إنهم طغوا واستكبروا وأنت الأعلم بهم، فهيء لنا من أمورنا رشدا حتى نقتص لأختنا شيرين فهذه رصاصتها تخترقنا جميعا …
اللهم كف عنا شرور ألسنة السوء من عبادك الذين يستخسرون دعوات الرحمة لعبادك الذين توفيتهم، ويفتون بحرمة ذلك، وكأن عندهم منك علم بغيب الأمور، وأنت المعبود الذي تحار العقول في دلالات ومعاني أسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، وأنت الحي و العالم والعليم والمهيمن والرحيم والغفور و….و…فاللهم ارحم هؤلاء بهديك ورشدك…
اللهم ابعث اختنا شيرين مقاما محمودا يليق بمجدها وشرفها وسؤددها وعلوها، فشرف القتيل من هوية القاتل، وقتلة شيرين لم يقتلوا فقط الصحافيين بل قتلوا قبل ذلك الأنبياء والمرسلين وتلك شهادتك فيهم، وتكفيهم شهادتك خزيا وعارا.
اللهم توفنا في منزلة سامية شبيهة بمنزلتها ودرجتها، فما جدوى الحياة ما لم تكن في إحقاق الحق، وفضح الظلم، وفي ترسيخ خلافة الله في الارض التي شرفت بها الإنسان عند خلقه؟ فالموت آت في جميع الأحوال، وكل نفس ذائقة الموت مهما علا أو هبط شأنها…
اللهم آمين
54 تعليقات
يجب محاسبة كل من خطط وساهم ونفذ في قتل هذه الصحافية شيرين أبو عاقلة في قتلها وسولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة يجب معاقبته بالاعدام بنفس الطريقة البشعة التي توفيت بها حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية..
حتى وإن كانت مسيحية نترحم عليها لأنها ذهبت شهيدة.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…
تستحق منا الرحمة والمغفرة تغمد الله روح الفقيدة بواسع رحمته وان لله وان اليه راجعون..
قال تعالى في كتابه الكريم (يآ أيها اللذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ….)
كلها تناقذات في التعاليق ولكن على ما أظن أن الرحمة تجوز عليها لأنها ذهبت شهيدة وكانت تدافع عن حقوق الفلسطينيين … اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب إنك سميع مجيب الدعاء.
لقوله تعالى في كتابه الكريم (لا تحسبن للذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياءا يرزقون…
ربما آلله عز وجل ينهانا عن الترحم والاستغفار النصارى والمسيح الترحم فقط على المسلمين ومسلمات وها نحن نعصى آلله لانه خنوع وذل والمشكل القتيلة منهم حسبنا الله ونعم الوكيل.
أنتم تعرفون جيدا أن الإسرائيليين يقتلون المسلمين ومسلمات ويحتقرون الاسلام وحضارته وأنتم الآن ترحمون على واحدة مسيحية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا كنتم صادقين مع انفسكم وتريدون الترحم على المسيح على الأقل ترحموا على اليهود المغاربة اللذين يحبون المغرب بلدهم هذآ أفضل لكم…
الخت الصحفية شهيدة الواجب وتنقل الحقيقة كما هي والله يفك أسر لبداحي و ريسوني وووو الصحافة والصحفيين الاحرار سيذكرهم تاريخ و دعواتنا معهم وشهود دنيا شهود الاخرة واما الصحفيين اصحاب القصص والاوهام والخبال فسيحاسبون على ما سطرت اناملهم لا لشي سوى خضوع وانصياع لظالم و الكذب على شعب باكمله
الصحفي اما في جنات النعيم واما في جحيم و أظن معظم الصحافة في بلدنا غير موثوقة و غير حيادية و غير مسؤولة بل هي تبعية للاقوى و كذب وتدليس على الشعب الضعيف والله يرحم كل صحفي حر ويغفر لهم ويزيد كل صحفي كاذب و غشاش العذاب الاليم يارب و بجاه النبي محمد خاتم الانبياء و المرسلين وببركة اسمك الاعظم المعظم اللذي إذا دعيت به استجبت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و الاكرام اللهم عليك بمن يوهم الشعب ويكذب عليهم في صحيفته اللهم انزل عليهم عذابك في دنبا قبل الاخرة والله يفك أسر عادل لبداحي وريسوني و زفزافي والكثير من الاقلام الحرة اللهم الطف بهم واللهم انزل رحمتك عليهم وفك اسرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و الاكرام
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يجوز الترحم على غير المسلم.فمن تدعونه سبحانه وتعالى هو نهى عن الاستغفار لهم
شيرين أبو عاقلة هي أولا موظفة في مهنتها، يعني أنها تتقاضى أجرا ذلك، فإلى الذين ينعتونها بأنها كانت تؤدي واجبا عظيما، فهل لأنها صحفية أم لأنها عربية؟
ثانيا: الذين يترحمون عليها و ينعتونها بالشهيدة، الشهادة و الشهيد مصطلح شرعي إسلامي، فهل يخضع لمعاير الشرع أم لمعاير عواطفكم؟
ثالثا: شرين نصرانية كاتوليكية و ماتت على ذلك و شيعها باباوات من أهل ملتها، فهل تعلمون حكم النصارى الأورتوضوكس أنفسهم في شرين أم لا؟
يا أيها المترحمون على غير المسلمين الأمر عظيم، فإن كنتم لا تدرون فهي مصيبة، و إن كنتم تدرون فالمصيبة أعظم.
اللهم ان كنت تشاهد هذه الجرائم وتتفرج عليها فإنك غير قادر على اليهود وإن كنت قادر ولم تفعل شيئا فإنك مشارك في الجريمة. ولكني أعلم أن لا علاقة لك بكل هذا لأنك غير موجود الا في العقول المغيبة التي لا تشتغل .