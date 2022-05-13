اللهم ارحم أختنا شيرين فإنها أمتك والرحمة رحمتك وقنا ألسنة السوء
اللهم ارحم أختنا الصحافية شيرين التي قتلت غدرا ولا نعتبرها الا من الشهداء، وأسكنها فسيح جناتك فإنها استشهدت وهي تناصر الحق، وتفضح الظلم…
اللهم إننا لا نعلم عنها إلا شهامة وشكيمة وعزيمة وهي تأتي الناس بالخبر اليقين وبصدق متين ، عما يجري ويدور في قلب فلسطين، اللهم إنها لم تكن صحافية عادية، بل كانت مدرسة تصدح بصوت المستضعفين.
اللهم إن الأجل أجلك، والكتاب كتابك، والاقدار أقدارك، وملك الموت يقبض الارواح بأمرك، وإنك لا تفعل في خلقك إلا خيرا، ولعل في استشهاد شيرين خيرا تجهله عقولنا القاصرة، فنحن لا نعرف من الحقيقة غير نصفها الدنيوي، ولا ندري أينا في الضفة الأبهى هل هم الأموات أم الأحياء.
اللهم إنك قلت وقولك الحق “ورحمتي وسعت كل شيء” فما أوسع رحمتك، وما أفسحها وأشملها، فاشمل برحمتك روح أختنا شيرين، واقبلها في خانة الشهداء، اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وشيرين قتلت لأنها كانت تواجه نفس الذي جعلته بين الناس محرما….
اللهم إني أدعوك لرحمتها لأن علي الدعاء وعليك الاستجابة، وأجهل مقامها عندك، ولا أظنها إلا داخلة جنتك بسلام لأنها كانت من عبادك الصالحين، ويكفيها أن قتلتها أنت الأعلم بهم وبمكرهم وخبثهم وجرائرهم.
اللهم إنها كانت تطلع على شاشة تلفزتنا بنظرة حزينة وصوت كئيب، لكن بحزم وحسم الضالعين المهرة، وهي تخبرنا عن جديد جرائم الطغاة في حق القوم الجبارين، وكانت تحدث العالم عن معاناة أهلها والعالم غير مهتم ولا مكترت، اللهم إنا نسأل قاتلها، بأي ذنب قتلها ؟ واليقين كل اليقين عندك يا علام الغيوب والمطلع على القلوب…
اللهم جدد رحمتها واجعل لنا نصيبا من بأسها وحزمها وإصرارها وإلحاحها وأنت المحب للعبد الملحاح.
و اللهم لا تؤاخذنا بخطايا وآثام ألسنة السوء الذين لا يفهمون من القول سوى هوامشه ومن الشيء إلا قشوره، ويبخلون على عبادك برجاء رحمتك التي أنت مالكها وصاحبها وموزعها على كل خلقك، ومن لم يدع لأخيه الإنسان برحمة ومغفرة فليكف لسانه، ويخرس صوته، فإن كان بخيلا فالله كريم رزاق غفور رحيم كتب على نفسه الرحمة وغشي برضوانه كل من آمن به وعمل صالحا ترضاه، وهذه اختنا شيرين نشهد بصالح وجلال وجسامة عملها، وأما إيمانها من عدمه فشأنها شأننا كلنا الأمر موكول لك دون غيرك ولا مجال لأن يتأله علينا بعض الخلق فيحشرون أنفسهم في صلتك بعبادك الذين أنت خالقهم، وتمشي فيهم مشيئتك، وسبق في علمك مللهم ومشاربهم وعقائدهم وأنت من نفخت فيهم من روحك تكريما لهم وحبا فيهم، فمن هذا المتنبئ الذي يقحم نفسه في علاقة بين الله وعباده؟
اللهم إننا نعتصر ألما لاستشهادها، لأنه قتل معها كثير من الحق والعدالة والقسط، ونحن نرجو عونك لهدينا الى الطريق الذي نوقف به ظلم الظالمين.
اللهم إنهم طغوا واستكبروا وأنت الأعلم بهم، فهيء لنا من أمورنا رشدا حتى نقتص لأختنا شيرين فهذه رصاصتها تخترقنا جميعا …
اللهم كف عنا شرور ألسنة السوء من عبادك الذين يستخسرون دعوات الرحمة لعبادك الذين توفيتهم، ويفتون بحرمة ذلك، وكأن عندهم منك علم بغيب الأمور، وأنت المعبود الذي تحار العقول في دلالات ومعاني أسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، وأنت الحي و العالم والعليم والمهيمن والرحيم والغفور و….و…فاللهم ارحم هؤلاء بهديك ورشدك…
اللهم ابعث اختنا شيرين مقاما محمودا يليق بمجدها وشرفها وسؤددها وعلوها، فشرف القتيل من هوية القاتل، وقتلة شيرين لم يقتلوا فقط الصحافيين بل قتلوا قبل ذلك الأنبياء والمرسلين وتلك شهادتك فيهم، وتكفيهم شهادتك خزيا وعارا.
اللهم توفنا في منزلة سامية شبيهة بمنزلتها ودرجتها، فما جدوى الحياة ما لم تكن في إحقاق الحق، وفضح الظلم، وفي ترسيخ خلافة الله في الارض التي شرفت بها الإنسان عند خلقه؟ فالموت آت في جميع الأحوال، وكل نفس ذائقة الموت مهما علا أو هبط شأنها…
اللهم آمين
54 تعليقات
الجهل.لا يحق الدعاء لغير مسلم
لن ارضى ان تكون اختى ممن يعبد المسيح دون الله، و لا تجعل لله ولدا سبحانه، قال الله( يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداان دعو للرحمان ولدا)، الجنة لها اناسها: هم الذين ءامنوا بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيئا.
ملاحظة : هل تعلم ان غير المسلمين يقولون عن النبي محمد انه كذاب وساحر
كنت أعرف أن الجهل بأصول الدين وفروعه منتشر في الأمة، ولكنني أقر بأنني مندهش من حجم ما رأيته خلال الأيام الماضية من الجهل العقدي المتلبس بالهوى ودين الإنسانية الجديد.
خذ مني هذه الأصول:
🔸️من مات على غير ملة الإسلام، فإنه لا يدخل الجنة وهو خالد في النار.
🔸️الاستغفار (ومثله الترحم، لولا التدليسات الاصطلاحية) لمن مات على الكفر حرام، مخالف لقطعيات الدين.
🔸️من أحسن العمل وهو على غير التوحيد لم ينفعه عمله، كما لم تنفع أبا طالب نصرته لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
🔸️المسلم وإن كان فاسقا، خير عند الله من الكافر.
🔸️الشهادة (وهي عند الإطلاق: الاصطلاحية المعهودة في خطاب الوحي) لا تكون إلا للمسلم، ولا حظ للكافر فيها.
هذه بدهيات عقدية، لا يمكنني تفصيل شرحها في منشور.
فإن كنت تجهلها أو تشك في صحتها، فافزع إلى كتب العقيدة (وقبل ذلك: إلى وحي الكتاب والسنة)، وتدارك قلبك بالعلاج، فإنه على شفا هلكة!
الشيخ البشير عصام المراكشي حفظه الله
إن لم تستحي فافعل ما شئت (فقل ما شئت)
آني يا رب
بل هي انفع من ابي طالب و من امينة بنت وهب و من كل شيوه السوء يا وجوه الارهاب اللهم ارحم شيرين و اجعلها من حواريك و العن شيوخ الشر و الارهاب .
جدال عقيم الله هو الذي خلق الانسان وهو القادر على ان يشماه برحمته الواسعة لانه سبحانه كتب على نغسه الرحمة.
نعم وبكل تاكيد يجب الترحم عليها لأنها ذهبت شهيدة ؛ اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب..
آمين والحمد لله رب العالمين ،شكر خالص للجريدة على هذا الدعاء الخالص والتوضيح الشجاع ،في الحقيقة لم أتوقع أبدا بأن هناك بيننا عقول مسطحة الى هذه الدرجة تبيح لنفسها تصنيف الناس ،شيرين أختنا وحبيبتنا وشهيدة باذن الله وأدعو لها بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد مع الشهداء،استشهدت وهي تفضح وتعري جرائم الصهاينة وتقول كلمة الحق التي يعد يقوى على قولها من يدعون الايمان والاسلام وحماية المقدسات .
الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة توفيت وهي تدافع عن حقوق الفلسطينيين لهذا انا اعتبرها من الشهداء ويلزمنا الترحم عليها ؛ اللهم ارحم الفقيدة بواسع رحمتك ورضاك عنها إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لها بهذه الطريقة البشعة التي خلفت حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذهبت لتدافع عن الفلسطينين فاصبحت هي الحدث اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك واغسل ذنوبها بالماء والثلج كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم غصبوها في شبابها ؛ لأنها كانت تفضح أعمالهم الإجرامية اللاخلاقية في حق الفلسطينين ..
نتمنى ان لا يذهب دمها هباءا منثورا وإن تدافع عنها جمعية حقوق الانسان .. اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين واجعلها سيدة الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على جميع الدول العربية والإسلامية ان توقف الصهاينة عن حدهم حتى لا يتجرؤون بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء مثل ما حصل للصحافية شيرين أبو عاقلة تغمدها آلله برحمته الواسعة …
الرحمة تنزل حتى وإن كان نصرانيا أو مسيحيا ؛ أصلا الصحافية شيرين أبو عاقلة استشهدت وهي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب.
أعتقد لا تجوز الرحمة ولا إسم شهيد إلا على المسلمين ومسلمات لقوله تعالى في كتابه الكريم (ما كان للنبي واللذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم …. إلى آخر الآية) …
ربما تتطلب منا الدعاء فقط والله أعلم.
إنه من الخزي والعار نحن دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا ومسلسل القتل اليومي على يد الكيان الإسرائيلي أمام صمت العالم الاسلامي حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب علينا ان نتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأن نقف وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه المهزلة قي حق الفلسطينين الذين يذهبون ضحايا العنف والتعسف والقهر من طرف الكيان الإسرائيلي..