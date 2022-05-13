تقرير: المغرب شهد عام 2021 تنظيم أكثر من 14 ألف وقفة

هبة بريس _ الرباط

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، إن “عدد الوقفات الاحتجاجية ارتفعت عام 2021 بنسبة 52,3 بالمائة مقارنة مع 2020”.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن المجلس، فإن “عدد التجمعات والتظاهرات (الاحتجاجات ) بلغ 13الف و471 تجمعا، خلال 2021، شارك فيها 669 ألف و416 شخصا”.

و رصد المجلس، بحسب التقرير، “منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية، جرى تفريق وفض بعضها بالقوة”.

وأشار إلى أنه “في عدد من الحالات أسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية

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