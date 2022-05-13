سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

تقرير: المغرب شهد عام 2021 تنظيم أكثر من 14 ألف وقفة

2022-05-13 / 23:22
0
هبة بريس _ الرباط

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، إن “عدد الوقفات الاحتجاجية ارتفعت عام 2021 بنسبة 52,3 بالمائة مقارنة مع 2020”.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن المجلس، فإن “عدد التجمعات والتظاهرات (الاحتجاجات ) بلغ 13الف و471 تجمعا، خلال 2021، شارك فيها 669 ألف و416 شخصا”.

و رصد المجلس، بحسب التقرير، “منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية، جرى تفريق وفض بعضها بالقوة”.

وأشار إلى أنه “في عدد من الحالات أسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ولاية أمن الرباط.. إعطاء انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات

ولاية أمن الرباط.. إعطاء انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات

2022-05-13 / 21:52
Photo of خلال سنة..مجلس بوعياش يعلن توصله ب 3018 شكاية و 16 ادعاء بالتعذيب

خلال سنة..مجلس بوعياش يعلن توصله ب 3018 شكاية و…

2022-05-13 / 20:31
Photo of مجلس بوعياش يدعو لاعتماد مقاربة حقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد

مجلس بوعياش يدعو لاعتماد مقاربة حقوقية في تنزيل النموذج…

2022-05-13 / 20:16
Photo of التمديد لموظفة متقاعدة خارج الظوابط القانونية يؤجج الوضع داخل دار البريهي

التمديد لموظفة متقاعدة خارج الظوابط القانونية يؤجج الوضع داخل…

2022-05-13 / 19:21
Photo of نارسا” تطلق باقة جديدة من الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين

نارسا” تطلق باقة جديدة من الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين

2022-05-13 / 18:36

السكوري يؤكد على ضرورة توفير مناخ استثماري أفضل للمقاولات…

2022-05-13 / 18:08
Photo of ضمنهم موظفة بالجهة وشرطيين.. توقيف 8 أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة السرية

ضمنهم موظفة بالجهة وشرطيين.. توقيف 8 أشخاص بتهمة تنظيم…

2022-05-13 / 17:58
Photo of مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب

مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان…

2022-05-13 / 17:33
Photo of كانت في مدينة مراكش.. العثور على الفتاة “المختطفة” من البيضاء

كانت في مدينة مراكش.. العثور على الفتاة “المختطفة” من…

2022-05-13 / 17:05
Photo of إعطاء الانطلاقة للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة الرباط

إعطاء الانطلاقة للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة الرباط

2022-05-13 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق