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الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعلن ارتفاع رصيد الاحتياطات التقنية

2022-05-13 / 22:42
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هبة بريس _ و م ع

سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة في احتياطاته التقنية لتصل إلى 72,95 مليار درهم سنة 2021.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له حول نتائجه، أنه تمت المصادقة خلال الجمع العام العادي والاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي، على النتائج المالية السنوية للصندوق وكذا على حصيلة نتائجه، “ما يؤكد استمرارية النظام”.

وأضاف المصدر ذاته أن فائض الاستغلال بلغ، من جانبه، 5,95 مليار درهم، أي بتسجيل نمو نسبته 25,1 في المائة مقارنة بالسنة المالية الفارطة.

من جهة ثانية، أشار البلاغ إلى أن السنة الماضية، سجلت 438 منخرطا جديدا، مضيفة أن مجموع المشاركين في الصندوق ارتفع بنسبة 3,26 في المائة السنة الفارطة، ليصل إلى 734 ألفا و277 مشاركا، موزعين بين 389 ألفا و920 من النشطاء المساهمين و344 ألفا و357 من ذوي الحقوق. وبذلك ارتفع عدد النشطاء المساهمين بنسبة 2,64 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 192 ألفا و233 شخصا استفادوا من معاشات الصندوق المهني المغربي للتقاعد

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