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أبطال إفريقيا .. الوداد في النهائي

2022-05-13 / 22:32
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هبة بريس _ رياضة

نجح نادي الوداد الرياضي لكرة القدم في العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة، 13 ماي 2022، عقب تعادله بهدف لمثله، مع ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء، عن إياب نصف نهائي الدوري القاري.

وكان الضيف بيترو سباقا إلى التهديف، منذ الدقيقة 21 بواسطة لاعبه جيلسون مورييرا، في حين عدل النتيجة لفائدة الوداد، في الدقيقة 28 من الشوط الأول، مدافعه أمين فرحان، وظلت النتيجة على حالها إلى أن أعلن الحكم الجنوب إفريقي، جاني سيكازوي، النهاية.

يشار إلى أن الوداد كان ربح مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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