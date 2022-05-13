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الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بنسبة 6 في المائة خلال الشهر المنصرم

2022-05-13 / 21:08
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هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، سجلت من حيث القيمة، زيادة بنسبة 6 في المائة لتبلغ أزيد من 3.48 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وذكر المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والصيد التقليدي في المغرب، أن وزن المنتجات التي تم تفريغها بلغ 310.356 طنا بانخفاض بنسبة 10 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2021.

وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات والأسماك البيضاء على التوالي بنسبة 30 في المائة و14 في المائة و 4 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهرت قيمة الطحالب والمحار والأسماك السطحية انخفاضا على التوالي بنسبة 68 في المائة و 18 في المائة .

وبشأن الموانىء فقد تم تفريغ ما مجموعه 6.879 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم أبريل 2022 بانخفاض 14في المائة.

من حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 10 في المائة إلى أكثر من 233.68 مليون درهم.

في ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، انخفض وزن المنتجات بنسبة 10 في المائة إلى 303.476 طنا، في ما ارتفعت قيمتها بنسبة 8 في المائة لتصل إلى أزيد من 3.24 مليار درهم

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