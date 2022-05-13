انتخاب بريطاني من أصل مغربي عمدة لوستمنستر

2022-05-13 / 20:01
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هبة بريس

انتخب البريطاني من أصل مغربي، حمزة تاوزال، الخميس، في منصب عمدة لوستمنستر بلندن (لورد مايور)، ليصبح بذلك أصغر من يتقلد هذا المنصب عن عمر يناهز 22 عاما فقط.

وذكر بلاغ لمجلس المدينة، أن المستشار الذي اختير في أعقاب فوز الحزب العمالي بالانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، ولد وترعرع في وستمنستر، مشيرا إلى أن بوسعه الافتخار لكونه أول مسلم يشغل هذا المنصب.

والتزم تاوزال، الذي ينتمي لمقاطعة “كوينز بارك”، بإصلاح هذا الدور ذي الطابع غير السياسي مع الحفاظ على تقاليده.

وقال إنه “منصب فوق-سياسي، لذا ينبغي الإبقاء عليه خارج الأعمال الجارية للمجلس”، لافتا إلى أنه يعتزم التواصل كثيرا مع الساكنة و”أن يكون حاضرا على نحو أكبر في المناطق التي لا يُرى فيها العمدة عادة”.

وأكد تاوزال الذي تمكن حديثا من نيل شهادة الماستر من “كينغز كوليدج” بلندن، أن “الكثير من الناس لا يعرفون ما الذي يعنيه +لورد مايور+ أو ما يفعله، أريد حقا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في المنصب”.

وأشار إلى أن هذا التعيين يأتي كتتويج لمسار بدأ قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائبا شابا.

وبعد عام في المنصب، انضم إلى الحزب العمالي وعمل بجد من أجل اختياره كمرشح عن “كوينز بارك”، ليحل محل المستشار باري تايلور. وقد جرى انتخابه مستشارا لوستمنستر في 2018، ليصبح بذلك أصغر عضو في المجلس في التاريخ.

وسيكون حمزة تاوزال المواطن الأول في وستمنستر لعهدة مدتها عام واحد. وستشمل مهامه رئاسة اجتماع المجلس، تمثيل المدينة وأهلها في الداخل والخارج، فضلا عن رئاسة الاجتماعات مع المنظمات الخيرية والتطوعية المحلية، الشركات، السلطات والممثلين الدبلوماسيين.

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