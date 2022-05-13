جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

في جنازة شيرين..البيت الأبيض منزعج من عنف السلطة الإسرائيلية

2022-05-13 / 19:44
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هبة بريس _ وكالات

أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن “انزعاجه الكبير” من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة التي قتلت الأربعاء خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة جين ساكي “لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة”.

من جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي “استياءه” حيال الاستخدام “من دون طائل” للقوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 شخصا أصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين على تويتر “مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية طوال مراسم الجنازة”.

واقتحمت الشرطة الاسرائيلية حرم مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية المحتلة وفرقت حشدا كان يرفع أعلاما فلسطينية لدى إخراج جثمان الصحافية من المستشفى.

وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات التلفزة المحلية جثمان أبو عاقلة يكاد يسقط أرضا فيما كان شرطيون إسرائيليون يفرقون الحشد.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي أنه “سلوك غير متكافئ من شأنه تأجيج التوترات”.

كذلك، علق ديميتر تزانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل عبر تويتر “صدمت للمشاهد التي رأيتها اليوم على هامش الجنازة وللاستخدام غير المتكافئ وغير اللائق للقوة خلال تشييع الجثمان”، مؤكدا أن “حفظ النظام العام يمكن القيام به بوسائل أخرى”.

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تعليق واحد

  1. ههههه ،قلقون،
    من يحكم امريكا اصلا !؟ اليس الصهاينة !؟
    امة ضحكت من جهلها الامم

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