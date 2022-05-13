الإمارات تشيّع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

هبة بريس _ وكالات

شيعت الإمارات العربية المتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات وتم إعلان الحداد أربعين يوما.

ومساء الجمعة، أدى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ومجموعة من الشيوخ صلاة الجنازة على الشيخ خليفة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب الوكالة “شيع صاحب السمو … جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي”.

وكانت الإمارات نعت الجمعة “إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه … اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.

واضطُر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.

ونعى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شقيقه قائلا في تغريدة على تويتر: ” فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن”.

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