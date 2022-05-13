الإمارات تشيّع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
شيعت الإمارات العربية المتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات وتم إعلان الحداد أربعين يوما.
ومساء الجمعة، أدى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ومجموعة من الشيوخ صلاة الجنازة على الشيخ خليفة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وبحسب الوكالة “شيع صاحب السمو … جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي”.
وكانت الإمارات نعت الجمعة “إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه … اليوم الجمعة 13 مايو”.
وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.
واضطُر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.
ونعى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شقيقه قائلا في تغريدة على تويتر: ” فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن”.
19 تعليقات
عند الله لاينفع صاحب السمو ولا المال الذي اتاه الله عند الله كل العباد متساوية ..
اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال ..
إنا لله وإنا اليه راجعون، رحمه الله وغفر له وأكرم نزله وجزاه خير الجزاء عن شعبه وأمته..
تغمده الله بواسع رحمته وجعل الجنة دار مقام ومستقر له والهمكم وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان على فراقه انا لله وانا اليه راجعون..
من المغرب نعزيكم اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه والمسلمين والمسلمات جميعاً إن لله وإن إليه راجعون..
البقاء والدوام لله وحده اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
اللهم اغفر له وارحمه واغسل ذنوبه بالماء والثلج والبرد وارزقه الفردوس الاعلى يارب..
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره..
خالص التعازي للشعب الإماراتي.ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه..
له الرحمة والمغفرة والعتق من النار واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وشعبه الوفي ..
انّا لله وانّا إليه راجعون
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ووالدينا وجميع المسلمين
اللهم آمين آمين آمين يارب العالمين يالله ياحي ياقيوم ياذا الجلال والاكرام..
الله يرحمو ويغفر له ولكل رئيس أو ملك يعمل لصالح شعبه ووطنه..
اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا جميعا الصبر والسلوان ودوام الدعاء له بالرحمه والمغفرة عزاءنا واحد .
انا لله وانا اليه راجعون نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ..
ربنا يرحمة و يحسن الية الإمارات صديقة المغرب الغالية..
خالص التعازي للشعب الإماراتي والامه العربية والإسلامية. انا لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
خالص التعازي للشعب الإماراتي والامه العربيه والإسلامية انا لله وان اليه راجعون..
لا حول ولاقوة الابالله انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم موتانا جميعا اللهم اغفر لموتانا جميعا. تعازينا الحارة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاء أهله وذويه ومحبيه و حكومة الإمارات العربية الحبيبة وشعبها الكريم والشعوب الخليجية والأمتين العربية والإسلامية.
إنا لله وإنا إليه راجعون.