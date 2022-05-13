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عاجل.. حداد رسمي بالمغرب على وفاة رئيس دولة الامارات العربية

2022-05-13 / 19:07
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هبة بريس _ الرباط

على إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

وقال بلاغ للديوان الملكي إنه خلال هذا الاتصال، جدد الملك، باسم المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، التعبير لولي العهد، ومن خلاله لأسرته الأميرية الجليلة وللشعب الإماراتي الشقيق، أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح، في فقدان قائد عربي شهم وأصيل، ربطته بالمغرب أواصر وطيدة من الأخوة والتقدير

وبهذه المناسبة الأليمة، أصدر الملك أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الجمعة 13 ماي 2022، وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

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