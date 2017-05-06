انطلاق فعاليات مهرجان “للبجيدي” على وقع احتجاجات بصفرو

ع محياوي – هبة بريس

انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي في دورته 28 بمدينة صفرو اليوم الجمعة 5 ماي الجاري على وقع الاحتجاجات بعدما نظم تجار جوطية المسيرة الخضراء باب المربع وقفة احتجاجية .

الملتقى الثقافي الذي عرف حضور عامل اقليم صفرو قوبل بالاحتجاج بسبب اتخاد رئيس المجلس البلدي الحالي عن حزب العدالة و التنمية عددا من القرارات المجحفة في حق التجار .

هذا وصرح أحد التجار لـ ” هبة بريس ” أن محلاتهم التجارية تعرضت سنة 2005 ، لحريق اندلع في ظروف غامضة، وتعرض العديد منهم للإفلاس و التهميش دون ان تتخد الجهات المعنية على عاتقها التدخل الايجابي.

وحضر هذا الشكل النضالي عدد من النشطاء من المجتمع المدني ، وتضامن مبدئي للفعاليات الحقوقية والسياسية مما أربك سير هذا الملتقى .

و رفعت خلال هذا الملتقى شعارات صاخبة فيما طالب الجميع بتدخل وزير الداخلية و فتح تحقيق في خروقات تخص : ملف مؤسسة كرز، وتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ،حصر المشاركة بهذا الملتقى الثقافي في جمعيات وتعاونيات العدالة والتنمية حسب مصدر من الفئة المحتجة .

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