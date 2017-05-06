انطلاق فعاليات مهرجان “للبجيدي” على وقع احتجاجات بصفرو

2017-05-06 / 10:23
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ع محياوي – هبة بريس

انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي في دورته 28 بمدينة صفرو  اليوم الجمعة 5 ماي الجاري على وقع الاحتجاجات  بعدما نظم تجار جوطية المسيرة الخضراء باب المربع وقفة احتجاجية .

الملتقى الثقافي الذي عرف حضور عامل اقليم صفرو قوبل بالاحتجاج بسبب اتخاد رئيس المجلس البلدي الحالي عن حزب العدالة و التنمية عددا من  القرارات المجحفة في حق التجار .

هذا وصرح أحد التجار  لـ ” هبة بريس ” أن  محلاتهم التجارية تعرضت سنة 2005 ،  لحريق اندلع في ظروف غامضة،  وتعرض العديد منهم للإفلاس و التهميش دون ان تتخد الجهات المعنية على عاتقها التدخل الايجابي.

 وحضر هذا الشكل النضالي عدد من النشطاء من المجتمع المدني ، وتضامن مبدئي للفعاليات الحقوقية والسياسية مما أربك سير هذا الملتقى .

و رفعت خلال هذا الملتقى شعارات صاخبة  فيما طالب الجميع  بتدخل وزير الداخلية و فتح تحقيق في خروقات تخص  : ملف مؤسسة كرز، وتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ،حصر المشاركة بهذا الملتقى الثقافي في جمعيات وتعاونيات العدالة والتنمية حسب مصدر من الفئة المحتجة .

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تعليق واحد

  1. بنكيران ياالقران انت كداب الف مرةانت كداب كداب كداببولحية الشفار سلات اسبوعبولحية يا قليل الحيا سرقت وكدبت لن نسامحك وسنحاسبك هنافي الدنياحتى تصاب وتصبح زحاف وسنحاسبك في الاخرة ماواك النار ان شاء اللهونرى كل من تبعك وسرق اموال البلاد والعباد وتعدب ونحن نراك تتالم وتتعدب وتعواج من ااظهر ويخرجو عينيك وتمرض ماتلقى لادوا ولا طبيب وتمشى سجن القنيطرة سنترال وتبقى وتموت فيه وتخرج روحك بالالم والعدلم اب ان شاء اللهياالكداب والشفاروكل المبيقات مجمو عة فيكوتولي اضحوكة ونكتة حزبية فهمتني و لا لا فهمناك البليد .القمار .بنكيران انت حومار وبغل وكل لهيوش فيك الطاروالحلايقي .

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