السكوري يؤكد على ضرورة توفير مناخ استثماري أفضل للمقاولات الصغرى

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بمراكش، على ضرورة توفير مناخ ملائم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، لكي تستثمر بشكل أفضل.

وقال السكوري، في تصريح للصحافة على هامش منتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنظم تحت شعار “المغرب الآن: أية آفاق للانتقال الطاقي؟”، إن “المقاولات الصغيرة جدا تشكل المكون الرئيسي للنسيج الاقتصادي المغربي”، مشيرا إلى أنه من بين التزامات الحكومة أن توفر لهذه المقاولات مناخا اقتصاديا مواتيا للاستثمار بشكل أفضل.

وسجل، في هذا الصدد، أن المقاولات الصغيرة جدا ينبغي أن تشكل محور اهتمامات كل إصلاح، مشيرا إلى أن وزارته تتوفر على آلية مخصصة لهذه الفئة من المقاولات، ومضيفا “لدينا مشروع أولي ملائم للمقاولات الصغيرة جدا، لاسيما تلك التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم”.

كما أشار الوزير إلى أن منتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل فرصة مواتية للتبادل مع مختلف الفاعلين، مضيفا أنه يعد أيضا مناسبة لتسليط الضوء على التجربة المغربية “الناجحة جدًا”.

وفرض منتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمنعقد بالموازاة مع جمعه العام الـ31، نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وعقد علاقات تجارية مستدامة.

واختتمت، أمس الخميس، فعاليات الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي عرف مشاركة ممثلين عن 73 بلدا ومستثمرين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

وشكل هذا الجمع العام، الأول من نوعه حضوريا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، والمنعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم مضطرب”، مناسبة للنقاش حول التحديات العالمية من قبيل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي وتعزيز مناخ الأعمال ضمن مناطق استثمار البنك.

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