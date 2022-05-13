المعارضة تقاطع مشروع قانون حقوق المؤلف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

راسلت فرق المعارضة بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لسحب القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعبرت عن رفضها تقديم التعديلات والانخراط في استكمال مسطرة إقرار هذا المشروع الذي رافقه جدل كبير مؤخرا.

وقالت فرق المعارضة في مراسلتها التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخة منها، أنها بادرت إلى عقد يوم دراسي حول المشروع الأربعاء 11 ماي الجاري، بمشاركة مكثفة للفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين بحضور أكثر من 2 هيئة نقابية ومهنية وحوالي 300 مشاركة ومشارك.

وأضافات المعارضة أن اليوم الدراسي عرف مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون المذكور حيث تم تقديم مداخلات لخبراء مغاربة متخصصين في المجال، وتعقبيات لمختلف الهيئات النقابية والمهنية وتدخلات لمشاركات ومشاركين. وخلال أشغال هذا اليوم سجلنا اجماعا واضحا على أن مشروع القانون لم يستوف المشاورات اللازمة لانضاجه ومعالجة الاشكالات الحقيقة المطروحة بما يمكن من الاستجابة لتطلعات الفنانين والمثقفين والمبد عين والمؤلفين، وتعزيز الثقة والإطمئنان لديهم.

وزادت المعارضة النيابية في مراسلتها أن المشروع بحاجة لتوسيع النقاش العمومي مع مختلف الفرقاء المهيمنين المعنيين بمشروع القانون واجراء حوار تشاركي حقيقية من أجل بلورة مشروع متكامل ومتوافق عليه.

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