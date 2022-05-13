مع اقتراب موعد الامتحانات.. لجنة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا تستنجد بأخنوش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت اللجنة الممثلة لخلية إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا رسالة لعزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة قصد التدخل لإيجاد حلول توافقية و ذلك مع اقتراب فترة الامتحانات.

و ناشدت اللجنة الممثلة للطلبة العائدين من أوكرانيا أخنوش قصد التدخل الفوري بعد أن طال أمد الوعود التي قدمتها لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و لم تفعل لحدود الساعة.

و شددت اللجنة على أن الحلول التي طرحتها الوزارة السالفة الذكر و في مقدمتها الإدماج في جامعات خارج المغرب هي حلول ارتجالية لأنها تحرم الطلبة من حقهم الدستوري المتمثل في الدراسة بالمغرب كباقي زملائهم.

و أكدت اللجنة نفسها أن اقتراحات وزارة الميراوي بفرض امتحان داخل المغرب وخارجه كوسيلة وحيدة لإدماج طلبة الطب والعام والطب الخاص والصيادلة وأطباء الأسنان قي المنظومة التعليمية هو اقتراح غير منطقي و إقصائي و مرفوض كذلك.

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