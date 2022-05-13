مع اقتراب موعد الامتحانات.. لجنة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا تستنجد بأخنوش
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجهت اللجنة الممثلة لخلية إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا رسالة لعزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة قصد التدخل لإيجاد حلول توافقية و ذلك مع اقتراب فترة الامتحانات.
و ناشدت اللجنة الممثلة للطلبة العائدين من أوكرانيا أخنوش قصد التدخل الفوري بعد أن طال أمد الوعود التي قدمتها لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و لم تفعل لحدود الساعة.
و شددت اللجنة على أن الحلول التي طرحتها الوزارة السالفة الذكر و في مقدمتها الإدماج في جامعات خارج المغرب هي حلول ارتجالية لأنها تحرم الطلبة من حقهم الدستوري المتمثل في الدراسة بالمغرب كباقي زملائهم.
و أكدت اللجنة نفسها أن اقتراحات وزارة الميراوي بفرض امتحان داخل المغرب وخارجه كوسيلة وحيدة لإدماج طلبة الطب والعام والطب الخاص والصيادلة وأطباء الأسنان قي المنظومة التعليمية هو اقتراح غير منطقي و إقصائي و مرفوض كذلك.
تعليق واحد
سبحان الله صرنا نستنجد من اجل نيل حقوقنا ،سبحان الله .
لم يكذب من قال : العبيد هم من يصنعون الاسياد ،
الم يفهم المواطن انه هو صاحب الأرض، والباقي مجرد اسماء ، الدولة تبنى على اساس الشعب ،وبعده يأتي الملوك والرؤساء و الباقي .
انا اقول انه حال وطننا لا يبشر خيرا، صعب ان لم نقل مستحيل اننا نتقدم ،نتقدم بثقافتنا بأخلاقنا ،وليس تقدم البنايات و السيارات والاوهام، ،الواقع الذي نعيشه يقول هذا ، المغاربة لا احد منهم يريد الفتنة لوطننا ،لهذا الكل صامت .
موضوع تلزمه سنوات لنقاشه، والحل بسيط ومتوفر والكل رابح ،فقط تعليم وصحة في المستوى ،وشجعوا الشباب ،اقسم لكم ان لنا شباب لو تم دعمها وتوجيهها ،لأبهروا العالم بأبحاتهم واختراعاتهم وووو ،
اللهم ارحمنا