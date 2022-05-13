الملك ينعى رئيس الإمارات: نقدر تضامنه الفاعل في السراء والضراء
” على إثر النبأ المحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، باسمه الخاص وباسم الأسرة الملكية، والشعب المغربي قاطبة، عن أصدق عبارات التعازي وأبلغ مشاعر المواساة، في هذه الفاجعة التي ألمت بالأسرة الأميرية الجليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة المحزنة، استحضر جلالة الملك، حفظه الله، عمق وشائج المحبة الصادقة والتقدير المتبادل والتفاهم الموصول، التي كانت تربطه بالفقيد الكبير، والتي ظلت تجمع على الدوام، الأسرة الأميرية والأسرة الملكية، والتي كان حريصا على استمرارها وترسيخها.
كما أكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تحتفظ له بكل تقدير، بما كان يشده إليه، رحمه الله، من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، حيث كان، شديد الحرص على ترسيخ وتطوير العلاقات الاستثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتوثيق عرى التضامن والتآزر بينهما إزاء مختلف القضايا المصيرية والمشركة.
وفي هذا الظرف العصيب، عبر جلالة الملك عن تقديره الكبير لما حققه الراحل المبرور لدولة الإمارات العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصلا عمل والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على تحديثها، وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة، عربيا وإقليميا ودوليا، وأهلها للاضطلاع بدور فاعل في نصرة القضايا العربية العادلة، وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي.
وقد تضرع جلالة الملك إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه، ويجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته، من خدمات جليلة، ومنجزات رائدة، ويسكنه فسيح جنانه.
وبهذه المناسبة المحزنة، بعث جلالة الملك، حفظه الله، برسالة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما بعث ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء”.
19 تعليقات
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
نرجوا له المغفرة والرحمة واسكنه فسيح جناته اللهم امين..
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبر محزن ولكن هذه هي سنة الحياة ….( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام).
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للشعب الإمارات لوفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة..
اللهم تبثه في السؤال نكير ومنكر واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين واجعله من عبادك الصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك واغسل ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ واجعل مثواه الجنة يارب…
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون…
قال تعالى في كتابه الكريم (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة..). اللهم تجاوز عنه سيئاته واسكنه فسيح جناتك واغسل ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس…
تعازينا الحارة للشعب الاماراتي الشقيق ولأمراء الامارات متمنيين لهم المزيد من التلاحم والتأز فيما …
في هذآ اليوم المبارك من يوم الجمعة اللهم ارحم جميع موتى المسلمين ومسلمات يآرب …
الرحمة والمغفرة وجنات الخلد له يآرب.
قال تعالى في كتابه الكريم ( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة ؛ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور..) إن لله وإن إليه راجعون
لله ما أعطى ولله ما اخذ.
إنها خسارة للاماراتيين ولكن هذا قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت ..
رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ويلهم عائلته وشعبه الصبر والسلوان والخليفة الطيبة إن لله وإن إليه راجعون.
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إنه كان رحمه الله صديق المغرب وكانت علاقة متينة وقوية تجمع بينهما…
فقد الشعب الاماراتي ومعه الشعب المغربي وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي كان دائما مع المغرب في سرائه وضرائه كان قائد كبير من العيار الثقيل فتغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته مع الصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا مع الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون.